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        Tutuklu belediye başkanının ifadesi sonrası 2 meclis üyesi gözaltında

        ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde 'zimmet, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik ve soruşturmanın gizliliğini ihlali' suçlarından tutuklanan belediye başkanı Mustafa Özmen'in ifadesi sonrasında İYİ Partili belediye meclis üyeleri Ü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 15:39 Güncelleme: 17.06.2025 - 15:45
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        Tutuklu belediye başkanının ifadesi sonrası 2 meclis üyesi gözaltında
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        ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde 'zimmet, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik ve soruşturmanın gizliliğini ihlali' suçlarından tutuklanan belediye başkanı Mustafa Özmen'in ifadesi sonrasında İYİ Partili belediye meclis üyeleri Ü.S. ile Y.S., gözaltına alındı.

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'den Gelendost Belediye Başkanı seçilen, Meral Akşener'in genel başkanlıktan ayrılmasından sonra partisinden istifa ederek görevini bağımsız olarak yürüten Mustafa Özmen hakkında bir yerel internet sitesinde çeşitli şaibeler yer alınca, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Mustafa Özmen ve beraberindeki 5 kişi, 24 Mart'ta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Mustafa Özmen ile R.B. 'Rüşvet', 'Zimmet', 'İrtikap', 'Resmi belgede sahtecilik', ve 'Soruşturmanın gizliliğini ihlali' suçlarından 26 Mart'ta tutuklandı. 1 şüpheli tanık sıfatı alarak savcılık kararı ile 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        13 SAAT İFADE VERDİ

        Yalvaç T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Mustafa Özmen, dün ifade için Yalvaç Adliyesi'ne getirildi. Yalvaç Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yaklaşık 13 saat süren ifade işlemlerin ardından Özmen, yeniden cezaevine götürüldü. Özmen'in ifadesi doğrultusunda aynı soruşturma kapsamında İYİ Partili meclis üyeleri Ü.S. ile Y.S. hakkında gözaltı kararı verildi. Dün gözaltına alınan 2 meclis üyesinin adliyedeki ifade işlemleri sürüyor. Diğer yandan Gelendost Belediye Başkanlığı'na 3 Nisan'da yapılan oylamada, İYİ Parti'nin adayı İsmail Kurtbolat belediye başkan vekili olarak seçildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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