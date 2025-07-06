DMD hastası Görkem Efe için hastaneye konulan bağış kumbarasını çalan şüpheli serbest

ISPARTA'da kas erimesi hastalığıyla mücadele eden Görkem Efe Şengün (16) için başlatılan yardım kampanyası kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi koridoruna konulan bağış kumbarasını çalan E.Ç. (20), yakalandı. Polisin gözaltına aldığı E.Ç., çıkarıldığı hakimlik tarafından serbest bırakıldı.

DMD hastası Görkem Efe Şengün'ün tedavisi için başlatılan yardım kampanyası kapsamında SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi koridoruna yerleştirilen kumbara, 4 gün önce çalındı. Hastane yönetimi ve güvenlik görevlilerince fark edilen olay sonrası Görkem Efe'nin babası Alper Şengün'e haber verildi. 'Kumbarayı siz mi aldınız?' diye soran hastane yetkilileri, Şengün'ün 'Hayır, biz almadık' cevabı üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kumbarayı hastanenin bodrum katında camı kırılmış ve bağış için toplanan paralar çalınmış halde buldu.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin E.Ç. olduğunu tespit edip, gözaltına aldı. E.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından serbest bırakıldı.