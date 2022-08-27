Isparta'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı

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ISPARTA (AA) - Isparta'nın Sütçüler ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü bir kişi ağır yaralandı.

Galip Küçükyaman yönetimindeki 07 GKY 95 plakalı otomobil, Yeşilyurt köyü Nacakcıbeli mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunanlardan Mehmet Özdemir hayatını kaybetti, Ramazan Ulusoy ise ağır yaralandı.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Sütçüler Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Isparta Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ramazan Ulusoy'un durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazada hayatını kaybeden Galip Küçükyaman'ın Yeşilyurt köyü muhtarı olduğu öğrenildi.









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