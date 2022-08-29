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Koruma altındaki yaban keçileri Yazılı Kanyon'da görüntülendi

AA

Koruma altındaki yaban keçileri Yazılı Kanyon'da görüntülendi

ISPARTA (AA) - Isparta'da, koruma altında olan yaban keçileri, Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da görüntülendi.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı çeşitliliğiyle de dikkati çeken Yazılı Kanyon, doğa ile iç içe yapısı, canlı habitatı ile birçok ağaç çeşidine ve endemik türe de ev sahipliği yapıyor.

Doğa fotoğrafçılığı, doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı ve kampçılık gibi birçok etkinliğin yapılabildiği kanyon, aynı zamanda inanç turizmi için de kutsal yerlerden birisi sayılıyor.

Milli parktaki kayarlarda yaşayan keçiler, yüksek rakımlı noktalardan insanların gözle rahatlıkla görebileceği noktalara iniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Isparta Valiliği, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve TÜBİTAK iş bilirliğinde "Güller Diyarından Toroslara Bilim ve Doğa Yolculuğu" projesi kapsamında doğa eğitimi için kanyona gelen kursiyerler de yaban keçilerini gözlemleme fırsatı buldu.

Proje Yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğa eğitimlerinin Yazılı Kanyon'da devam ettiğini söyledi.

Yaban keçilerinin bu bölgede yaşadığını belirten Ünal, "Türkiye'den eğitim için gelen 25 kursiyere yaban keçilerini göstermek istedik. Allah'ta nasip etti 15 yakın yaban keçilerini gözlemleme fırsatı bulduk. Katılımcılarımıza bu türün ne kadar değerli olduğunu ülkemiz açısından önemli bir tür olduğunu yerinde anlatma fırsatı bulduk." diye konuştu.

Kursiyerlerden Mevlüt Zenbilci de keçileri görmekten büyük zevk aldığını ve heyecanlandığını kaydetti.



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