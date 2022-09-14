Isparta'da KYK yurtlarına bu yıl 15 bin 894 öğrenci yerleşti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta'da KYK yurtlarına bu yıl 15 bin 894 öğrenci yerleşti

AA

Isparta'da KYK yurtlarına bu yıl 15 bin 894 öğrenci yerleşti

ISPARTA (AA) - Isparta'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bu yıl 15 bin 894 öğrencinin yerleştiği bildirildi.

KYK Isparta İl Müdürü Mahmut Danayiyen, gazetecilere, kentte hizmet veren 13 KYK yurduna başvuru yapan bütün öğrencilerin yurtlara yerleştiğini söyledi.

Kent genelinde bulunan yurtlara bu yıl 15 bin 894 öğrencinin yerleştiğini belirten Danayiyen, "Isparta'da 13 yurt müdürlüğümüz bulunmakta ve bu yurtlarımızın kapasitesi 19 bin 44 kişilik. Isparta'da şu anda hiçbir öğrenci barınmasıyla ilgili bir sıkıntımız bulunmuyor." dedi.

Yurtlardaki doluluk oranının yüzde 75 olduğuna değinen Danayiyen, yurtların 11 bin 300 kız öğrenci, 7 bin 740 erkek öğrenciye hizmet vereceğini aktardı.

Yurtta kalan öğrencilere barınma hizmeti dışında sportif alanlarda da hizmet verildiğini belirten Danayiyen, "Öğrencilerimizin sosyalleşmesini sağlamak adına sportif alanlarda hizmet veriyoruz. Öğrencilerimiz yurtlarımız da basketbol, voleybol, halı sahalarımızda sportif alanlardan faydalanıyor. Uyum programlarıyla başlayıp, öğrencilerimize yetenekleriyle ilgili kurslar açıyoruz." diye konuştu.

Ek tercihlerle yurda yerleştirilmeyi bekleyen öğrencileri KYK yurtlarında misafir ettiklerini anlatan Danayiyen, öğrencilerin talep etmeleri halinde yurtlarda misafir öğrenci statüsünde barındırmaya devam ettiklerini kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta'da gazi ve şehit yakınları kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Isparta'da gazi ve şehit yakınları kan bağışında ...
Rabia'nın öldüğü kaza raporunda sürücü 'kusursuz', başıboş köpeklerin saldırısı 'asli etken'
YEREL HABERLER Rabia'nın öldüğü kaza raporunda sürücü 'kusursuz', ...
Isparta'da sahipsiz köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Rabia Kallı'nın ölümüne ilişkin davada ikinci duruşma
YEREL HABERLER Isparta'da sahipsiz köpekten kaçarken otomobilin ...
Isparta Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Isparta Ticaret Borsası
Isparta'da 76 yaşındaki değirmenci "yılın ahisi" seçildi
YEREL HABERLER Isparta'da 76 yaşındaki değirmenci "yılın ahisi" ...
Isparta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Isparta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 7 ...
Isparta'daki Aya Baniya Kilisesi'nin restorasyonu sürüyor
YEREL HABERLER Isparta'daki Aya Baniya Kilisesi'nin restorasyonu ...
İnek, piknikçilerin masasındakileri yedi
YEREL HABERLER İnek, piknikçilerin masasındakileri yedi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.