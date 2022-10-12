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Isparta'dan yıl sonuna kadar 200 bin ton elma ihraç edilecek

AA

Isparta'dan yıl sonuna kadar 200 bin ton elma ihraç edilecek

ISPARTA (AA) - Isparta'dan bu yıl yurt dışına 200 bin ton elma satılması hedefleniyor.

Türkiye'nin elma üretiminin önemli bir kısmının gerçekleştirildiği Isparta'daki bahçelerde hasat devam ediyor. Daha çok Eğirdir, Gelendost ve Senirkent ilçelerinde yetiştirilen Isparta elmasında bu yıl verim yüz güldürüyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla bahçelerden toplanmaya başlanan elmalar, kasalara konularak soğuk hava depolarına taşınıyor. Daha sonra yıkanıp paketlenen elmalar, yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

Isparta Tarım ve Orman Müdürü Eyüp Adıgüzel, gazetecilere, elma hasadında geçen sene yakaladıkları rekolteyi koruyup daha fazla üretim yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Geçen yıl elma rekoltesinin 1 milyon 130 bin ton seviyesinde gerçekleştiğini belirten Adıgüzel, bu sene de 1 milyon 200 bin ton civarında ürün alınacağını öngördüklerini ifade etti.

Çin, Rusya ve Hindistan gibi ülkelere elma satıldığını dile getiren Adıgüzel, "2019'da 14 bin ton civarında olan elma ihracatı 2020'de 46 bin tona çıktı. Geçen yıl 129 bin ton olan rakamımız şu anda 140 bin ton seviyesinde. Yıl sonunu 200 bin tonun üzerinde ihracatla kapatmayı hedefliyoruz." dedi.

Adıgüzel, Türkiye'nin elma üretiminin yüzde 25'inin Isparta'da yapıldığını kaydetti.

Gelendost ilçesinde elma yetiştiren Şahin Başar, birçok kentte elma yetiştiğini ancak Isparta elmasının aroması ve lezzetinin bambaşka olduğunu söyledi.

Ekim ayının başında hasada başladıklarını belirten Başar, "Bu sene elmadan umutluyuz. Sezon sonunda elmalarımızı yurt dışına göndererek ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

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