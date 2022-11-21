Isparta'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Uluborlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya'dan Senirkent ve Uluborlu ilçelerine uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin kullandığı otomobili Uluborlu-Dinar yolu Çapalı köyü mevkisinde durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada farklı miktarlarda eroin ve sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan M.G, K.S, H.T.T. ve H.H.M, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.