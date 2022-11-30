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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için anma programı

AA

Isparta'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için anma programı

ISPARTA (AA) - Isparta'da 2007'de 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasında yaşamını yitiren akademisyenler ve vatandaşalar için lise öğrencileri anma programı düzenledi.

Keçiborlu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden 57 kişi, uçak kazasının yaşandığı Türbe Tepe Mevkisine geldi.

Burada, İstiklal Marşı okuyan ve saygı duruşunda bulunan öğrencilere, Süleyman Demirel Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Akkurt öğrencilere kazanın yaşandığı günü anlattı.

Öğrencilerden Sinem Tokuç, AA muhabirine, uçak kazasının 15. yıl dönümünde kazanın yaşandığı bölgede olmaktan çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Öğrencilerden Ümit Fırtına ise Engin Arık, arkadaşları ve vatandaşları asla unutmayacaklarını kaydetti.

Prof. Dr. İskender Akkurt da, 15 yıl önce uçak kazası haberini aldıklarında bölgeye koştuklarını belirterek, "Kazanın olduğu gün, Isparta'da yapacağımız Türkiye'ye hızlandırıcı merkezinin kurulmasıyla ilgili toplantının hazırlıkları içerisindeydik. Farklı illerden gelen akademisyenleri alıp otele yerleştirdikten sonra İstanbul'dan gelecek olan 6 bilim insanımızı alıp, o gece otele yerleştirip ertesi gün toplantımıza başlayacaktık." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Engin Arık ve diğer akademisyenler için Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi kampüsündeki Engin Arık Anıt Parkı'nda anma töreni düzenlendi.



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