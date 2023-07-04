Isparta'da kaybolan kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı

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Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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ISPARTA (AA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında kaybolan 63 yaşındaki Halis Şimşek için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Eğirdir Gölü kıyısındaki Akpınar köyü Oluklu Hacı mevkisinden pazar günü yürüyüşe çıkan Şimşek'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede arama başlattı.

Daha sonra Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, jandarma komandolar, iz takip süren 2 köpekli tim, 3 dron, AFAD ve Isparta ve Eğirdir Belediyesi ekiplerinin de katıldığı 56 kişilik ekip, çalışmalarını Sivri Tepesi eteklerinde sürdürüyor.









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