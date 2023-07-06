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        Isparta'da traktörün altında kalan bebek hayatını kaybetti

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 14:27
        Isparta'da traktörün altında kalan bebek hayatını kaybetti

        ISPARTA (AA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde geri manevra yapan traktörün çarptığı bir yaşındaki bebek öldü.

        Bağören köyünde yaşayan Kadir Ç. (18), evlerinin önünde traktörle geri manevra yaparken amcasının bir yaşındaki oğlu Muhammed Ç'ye çarptı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Jandarma ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından kuzeninin ölümüne neden olan Kadir Ç. gözaltına alındı.

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