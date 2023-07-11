Isparta'da hafif ticari araçla çarpışan midibüs şarampole devrildi
ISPARTA (AA) - Isparta'nın Uluborlu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, kazada yaralananlar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Afyon-Isparta yolu Uluborlu Kavşağı'nda, tarım işçilerini taşıyan, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen midibüs, sürücüsü bilinmeyen 34 FUK 610 plakalı hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre midibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti.
Kurtarılan yaralılar ise Isparta'daki hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışması devam ediyor.