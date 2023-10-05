Isparta'da seyir halindeki tırda yüklü mermer blok yola düştü
Isparta'da tırdan düşen mermer blok nedeniyle trafikte aksama yaşanıyor.
Giriş: 05.10.2023 - 19:52 Güncelleme: 05.10.2023 - 20:02
Isparta'da tırdan düşen mermer blok nedeniyle trafikte aksama yaşanıyor.
Aksu-Eğirdir kara yolunda ilerleyen sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 32 ABV 879 plakalı tırın dorsesinde yüklü mermer blok, Akdoğan köyü geçişinde düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Trafiğin aksamasına yol açan mermer kütlenin yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.