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        Isparta'da "Okuldaki Çiftlik Projesi" hayata geçirildi

        Isparta'da bir okulda kurulan çiftlik, törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 14:07 Güncelleme: 14.06.2024 - 14:07
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        Isparta'da "Okuldaki Çiftlik Projesi" hayata geçirildi
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        Isparta'da bir okulda kurulan çiftlik, törenle açıldı.

        Isparta Şehit Koray Akoğuz Ortaokulunca "Mucize görmek istiyorsan bir tohum ek" sloganıyla başlattığı "Okuldaki Çiftlik Projesi" ile öğrencilerin tarım, orman, doğa ve doğal yaşam konularında farkındalık sağlamak isteniyor.

        Projeyle, öğrencilerin zihinsel, fiziksel ve duygusal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

        Okulun 5. ve 6. sınıflarında öğrenim gören 60 öğrenci, öğretmenleri ve okul idaresiyle birlikte projede aktif rol alıyor.

        Proje kapsamında, okul bahçesine 60 metrekarelik bir polikarbon sera kuruldu. Serada domates, biber, patlıcan ve salatalık fideleri dikildi.

        Her öğrenci, kendine ait bir fidanı dikerek bitkisel üretim sürecine katıldı ve fidelerine isimlerinin yazılı olduğu tabelalar yerleştirildi.

        Proje sadece bitkisel üretimle sınırlı kalmayarak, hayvansal üretimi de kapsıyor.

        Okul bahçesine kurulan kümeste 20 tavuk ile yumurta üretimi faaliyetlerine başlandı.

        Öğrenciler, bu süreçte hayvansal üretimi de deneyimleme fırsatı buluyor.

        Proje kapsamında, öğrencilere temel tarım bilgileri ve uygulamaları konusunda Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi ve Veteriner Hekimler tarafından teorik ve pratik eğitimler veriliyor.

        Yıl boyunca devam edecek bu eğitimlerle, öğrencilerin bitki yetiştirme süreçlerini uygulamalı olarak öğrenmeleri sağlanacak.

        Proje bugün düzenlenen karne töreninden sonra Isparta Valisi Aydın Baruş, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Tuğrul ve öğrenciler tarafından açılışı gerçekleştirildi.

        Tarım Orman İl Müdürü Mehmet Tuğrul, gazetecilere, amaçlarının çocuklara hayvan sevgisi aşılanması ve tarımla uğraşmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

        Projenin Tarım ve Orman Bakanlığınca 20 ilde yapıldığını belirten Tuğrul, şunları söyledi:

        "İlimizdeki okulumuzda bugün karne töreni ile birlikte seramızın açılışını gerçekleştirdik. Sera açılışı yanında, her bir öğrencimiz için ayrıca birer ağaç dikimi yaptık. Ayrıca bir tane de kümes yaparak çocuklarımızın hayvan sevgisini artırmayı ve toprakla haşır neşir olmalarını sağlamayı amaçladık ve 60 öğrenciyi projeye dahil ettik. Her bir öğrenci için ayrı ayrı birer ağaç diktik. Bunun haricinde, 60 metrekarelik polikarbon yapılı ve sağlam bir sera okulumuza hediye edildi. Ayrıca, 100 tane kuş kafesi yaparak onları boyadık ve ağaçlarımıza astık. Projemizin maliyeti bakanlığımız ile tarafından karşılandı ve bu değerli projeyi tamamladık."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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