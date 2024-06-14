Isparta'da "Okuldaki Çiftlik Projesi" hayata geçirildi

Isparta'da bir okulda kurulan çiftlik, törenle açıldı.

Isparta Şehit Koray Akoğuz Ortaokulunca "Mucize görmek istiyorsan bir tohum ek" sloganıyla başlattığı "Okuldaki Çiftlik Projesi" ile öğrencilerin tarım, orman, doğa ve doğal yaşam konularında farkındalık sağlamak isteniyor.

Projeyle, öğrencilerin zihinsel, fiziksel ve duygusal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Okulun 5. ve 6. sınıflarında öğrenim gören 60 öğrenci, öğretmenleri ve okul idaresiyle birlikte projede aktif rol alıyor.

Tarım Orman İl Müdürü Mehmet Tuğrul, gazetecilere, amaçlarının çocuklara hayvan sevgisi aşılanması ve tarımla uğraşmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Projenin Tarım ve Orman Bakanlığınca 20 ilde yapıldığını belirten Tuğrul, şunları söyledi:

"İlimizdeki okulumuzda bugün karne töreni ile birlikte seramızın açılışını gerçekleştirdik. Sera açılışı yanında, her bir öğrencimiz için ayrıca birer ağaç dikimi yaptık. Ayrıca bir tane de kümes yaparak çocuklarımızın hayvan sevgisini artırmayı ve toprakla haşır neşir olmalarını sağlamayı amaçladık ve 60 öğrenciyi projeye dahil ettik. Her bir öğrenci için ayrı ayrı birer ağaç diktik. Bunun haricinde, 60 metrekarelik polikarbon yapılı ve sağlam bir sera okulumuza hediye edildi. Ayrıca, 100 tane kuş kafesi yaparak onları boyadık ve ağaçlarımıza astık. Projemizin maliyeti bakanlığımız ile tarafından karşılandı ve bu değerli projeyi tamamladık."