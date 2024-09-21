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        Isparta'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza

        Isparta'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 18:52 Güncelleme: 21.09.2024 - 18:52
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        Isparta'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza
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        Isparta'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir alışveriş merkezinin avlusunda drift yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, sürücüyü tespit ederek 32 bin 233 lira para cezası uyguladı.

        Öte yandan, sürücünün drift yapma anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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