Isparta'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza
Isparta'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza kesildi.
Isparta'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir alışveriş merkezinin avlusunda drift yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, sürücüyü tespit ederek 32 bin 233 lira para cezası uyguladı.
Öte yandan, sürücünün drift yapma anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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