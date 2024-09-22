Ispartalı çiftçinin bahçesinde 2 kilo 200 gramlık patlıcan yetişti

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, bir çiftçinin hobi bahçesinde yetiştirdiği patlıcanlardan birinin ağırlığı 2 kilo 200 grama ulaştı.

Bağkonak köyünde çiftçilik yapan emekli devlet memuru Mehmet Aydın, hobi bahçesindeki sebzeleri toplamak için gittiğinde büyük bir patlıcan olduğunu fark etti.

Patlıcanı bahçeden tartmaya götüren Aydın, patlıcanın ağırlığının 2 kilo 200 gram olduğunu gördü.

Patlıcan, Yalvaç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince incelenirken, yöre halkının ilgi konusu oldu.