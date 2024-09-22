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        Ispartalı çiftçinin bahçesinde 2 kilo 200 gramlık patlıcan yetişti

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, bir çiftçinin hobi bahçesinde yetiştirdiği patlıcanlardan birinin ağırlığı 2 kilo 200 grama ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 13:41 Güncelleme: 22.09.2024 - 13:50
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        Ispartalı çiftçinin bahçesinde 2 kilo 200 gramlık patlıcan yetişti
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        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, bir çiftçinin hobi bahçesinde yetiştirdiği patlıcanlardan birinin ağırlığı 2 kilo 200 grama ulaştı.

        Bağkonak köyünde çiftçilik yapan emekli devlet memuru Mehmet Aydın, hobi bahçesindeki sebzeleri toplamak için gittiğinde büyük bir patlıcan olduğunu fark etti.

        Patlıcanı bahçeden tartmaya götüren Aydın, patlıcanın ağırlığının 2 kilo 200 gram olduğunu gördü.

        Patlıcan, Yalvaç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince incelenirken, yöre halkının ilgi konusu oldu.

        Patlıcanın tohumlarının alınması için çalışma başlatıldı.

        Aydın, AA muhabirine, üretilen patlıcanın tamamen organik olduğunu söyledi.

        Kendi ihtiyaçları için hobi bahçesinde sebze ürettiğini belirten Aydın, "Bahçemizdeki bir patlıcanın anormal şekilde büyüdüğünü gördüm. Ürünlerimizi kendimiz tükettiğimiz için hiçbir şekilde hormon veya zirai ilaç kullanmıyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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