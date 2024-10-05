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        Isparta'da kurulan üzüm bağları köy yaşantısını canlandırdı

        BAHADIR ARICI - Isparta'nın Yalvaç ilçesi Kuyucak köyündeki üzüm bağlarının sayısı devlet desteğiyle her geçen yıl artıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 11:05 Güncelleme: 05.10.2024 - 11:05
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        Isparta'da kurulan üzüm bağları köy yaşantısını canlandırdı
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        BAHADIR ARICI - Isparta'nın Yalvaç ilçesi Kuyucak köyündeki üzüm bağlarının sayısı devlet desteğiyle her geçen yıl artıyor.

        Uzun yıllardır üzüm yetiştiriciliğinin yapıldığı Kuyucak köyünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2021'de "Kuyucak Köyünde Bağcılığı Geliştirme" projesi başlatıldı.

        Projenin hayata geçirilmesiyle üzüm fidanları dağıtılan ve damla sulamaya geçilen köyde 163 çiftçi tarafından 2 bin 50 dekar alanda üretim yapılıyor.

        Yıllık yaklaşık 2 bin 250 ton üzüm üretilen köyün geliri artınca nüfusu da her geçen yıl artış gösteriyor.

        Önceki yıllarda göç veren Kuyucak, üzüm üretimi sayesinde kentten köye göçün adresi oldu.

        Yalvaç İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Yalçın, AA muhabirine, kentte 2000'li yıllarda modern tarıma geçildiğini söyledi.

        Modern tarımla birlikte üzüm üreticiliğinde devlet desteğinin ön plana çıktığını belirten Yalçın, "Modern üzüm tarımının yapılmasında devlet desteklerinin başında danışmanlık, ekipman desteği gibi alternatiflerin yanında 2022 yılında yaklaşık 50 bin fidan hibe desteği gelmektedir. Şu an halihazırda hibe edilen bu fidanlardan meyve alınmaya başlanmıştır." dedi.

        Üzümün kolay çoğaltılabilen bir meyve olduğuna dikkati çeken Yalçın, bağların genişletildiği ilçede eylül ayı itibarıyla başlayan üzüm hasadının kasıma kadar sürdüğünü dile getirdi.

        Yalvaç Kuyucak Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Süleyman Yurtseven de köyde 1940'tan bu yana üzüm üretimi yapıldığını, son yıllarda sağlanan devlet desteğiyle bu üretimin daha fazla arttığını anlattı.

        Köyde, alfons, michel, royal, redglobe cinsi üzümlerin üretildiğini aktaran Yurtseven , "Üzüm tarımı köyümüzden kente göçü engelleyip, tersine göç başlattı. Köyümüz üç kısım yerleşkeden oluşmaktadır. Üzüm üretimi köyümüzle birlikte ülke ekonomisine de katkı sağlamaktadır." diye konuştu.

        Kuyucak köyünde üzüm üreticisi olan Mustafa Gümüş de üzümün ata mirası olduğunu kaydetti.

        "Kuyucak" denildiğinde akla üzüm geldiğini ifade eden Gümüş, "Devletimiz tarafından fidanlar destekleme kapsamında bizlere verildi. Kendim 4 bin fidan desteğinden yararlandım. Üzüm her şeyiyle güzel meyvedir. Herkese üzüm fidanı dikmesini ve bu meyveyi tüketmesini tavsiye ediyoruz. Özellikle genç neslin bağcılığa sahip çıkması lazım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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