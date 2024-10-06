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        Antalya, Isparta ve Burdur'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

        Antalya, Isparta ve Burdur'da vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 19:18 Güncelleme: 06.10.2024 - 19:18
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        Antalya, Isparta ve Burdur'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
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        Antalya, Isparta ve Burdur'da vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş gerçekleştirdi.

        Antalya'da Aydın Kanza Parkı'nda bir araya gelen Antalya Kudüs Platformu, kentteki STK üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıdı, slogan ve tekbirler eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Alanda yapılan duaların ardından grup adına konuşan Antalya Kudüs Platformu üyesi Mustafa Erduran, 7 Ekim 2023'te toprakları işgal edilmiş, soykırıma maruz kalmış, yalnız bırakılmış Filistin halkının insani çırpınışı temsil ettiğini söyledi.

        İnsanlık tarihinin iyilerle kötülerin mücadelesinden ibaret olduğunu dile getiren Erduran, "Bizler tüm insanlığın can, mal, akıl, nesil ve inanç emniyetlerinin sağlandığı adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyor ve bu uğurda mücadele ediyoruz." dedi.

        - Isparta

        Kentteki STK üyeleri ve vatandaşlar ellerindeki dövizlerle Filistin'e destek vermek amacıyla Isparta Belediyesi önünde toplanarak slogan ve tekbirler eşliğinde Isparta Valiliği önüne kadar yürüdü.

        Isparta Gençlik Merkezi tarafından açılan sergide, İsrail'in Gazze saldırılarında yaralananların fotoğrafları sergilendi.

        Grup adına konuşan Filistin İnisiyatifi Başkanı Ali Osman Altunbaşak, İsrail'in Gazze'de 365 gündür soykırım yaptığını söyledi.

        Etkinliğe Isparta Valisi Abdullah Erin, AK Parti Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Osman Zabun da katıldı.

        - Burdur

        Burdur'da Köprübaşı mevkisinde toplanan sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş yaptı.

        Meydanda yere Filistin'de hayatlarını kaybedenlerin fotoğrafları, çocuk kıyafetleri ve kanlı kefenlere sarılmış bebek maketleri bırakıldı.

        Burdur Kudüs Platformu Sözcüsü Oktay Akgün, yaptığı konuşmada, İsrail, Gazze'de 1 yıldır soykırım yaptığını kaydetti.

        Dünyanın bu suskunluğunun insanları katleden hastaneleri, okulları, ibadethaneleri bombalayan soykırımcıları ve kandan beslenen katilleri cesaretlendirdiğini belirten Akgün, yaşananların insanlığın vicdanını kanattığını söyledi.

        Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından kalabalık dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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