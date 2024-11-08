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        Isparta'da çocuklarla yağmur duası yapıldı

        Isparta'da kuraklığın etkili olması ve beklenen yağışların yağmaması nedeniyle vatandaşlar çocuklar eşliğinde yağmur duasına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 21:30 Güncelleme: 08.11.2024 - 21:36
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        Isparta'da çocuklarla yağmur duası yapıldı
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        Isparta'da kuraklığın etkili olması ve beklenen yağışların yağmaması nedeniyle vatandaşlar çocuklar eşliğinde yağmur duasına çıktı.

        Yayla Mahallesi'nde bulunan Pazar Hal Cami'sinde Kuran-ı Kerim okunması ve vaazın ardından çocuklar ile vatandaşlar yağmur duası yaptı.

        Pazar Hal Cami İmam Hatibi Yusuf Bilgiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak amacıyla çocukları da duaya dahil ettiklerini söyledi.

        Dünyada kuraklığın etkisini gösterdiğini belirten Bilgiç, şu değerlendirmede bulundu:

        "Artık eskisi gibi yağmur ve kar yağmıyor. Tarlalarımız, bağ ve bahçelerimiz yeterli yağmur almıyor. Bu nedenle bizi yaratan, her türlü nimeti ve yağmuru da verecek olan Allah'a dua edelim. Daha önce cuma namazlarında, vakit namazlarına cemaatimizle dualar yapmıştık. Bugün bir farkındalık oluşturmak istedik. Cenabı Allah bu duayı çocuklarımız, yaşlılarımız ve suya ihtiyacı olan toprak ve hayvanlar hürmetine kabul etsin. Cenabı Allah'tan zararı olmayan hızlı bir yağmur yağdırmasını niyaz ediyoruz."

        Yayla Mahallesi Muhtarı Mustafa Kemal Başaran ise çocuklara geçmişten gelen bir geleneği yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Atalarının geçmişte çocuklarla yaptığı bir yağmur duası olduğunu anlatan Başaran, "1990'lı yıllardan sonra maalesef bu gelenek yok oldu. Allah'ın çocukların duasını daha çok kabul edeceğini düşünerek böyle bir organizasyon yaptık." dedi.

        Dua sonrasında İl Müftülüğü tarafından vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu, çocuklara pamuk şeker dağıtıldı.

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