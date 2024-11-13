Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Isparta'da fuar açılışında konuştu:

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Markalaşmanın yolu bu tür fuarlardan geçiyor. Yerel kalkınma için önce tanıtım, sonra markalaşma." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 22:20 Güncelleme: 13.11.2024 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Isparta'da fuar açılışında konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Markalaşmanın yolu bu tür fuarlardan geçiyor. Yerel kalkınma için önce tanıtım, sonra markalaşma." dedi.

        Hisarcıklıoğlu, bu yıl 19'uncusu düzenlenen Isparta Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı açılışına katıldı.

        Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Isparta'nın elması, gülü ve kirazıyla marka bir şehir olduğunu söyledi.

        Kentin Eğirdir Gölü, Davraz Kayak Merkezi ve lavanta bahçeleri gibi büyük değerlere sahip olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizin en yaşanabilir yerlerinden biri olmayı başarmışsınız, herkesi yürekten kutluyorum." dedi.

        Fuarın artık kurumsallaştığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Üreticinin, ürününün, markanızın reklamını yapıyorsunuz. Markalaşmanın yolu bu tür fuarlardan geçiyor. Yerel kalkınma için önce tanıtım, sonra markalaşma. Borsamız gerek tanıtım, gerekse markalaşma noktasında büyük işlere imza atıyor." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu ve Isparta Valisi Abdullah Erin, Isparta Belediye Başkanı Şükür Başdeğirmen, Isparta Ticaret Odası Başkanı Metin Çelik ile fuarın açılış kurdelasını kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABB konserlerine inceleme
        ABB konserlerine inceleme
        Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı
        Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı
        Zalewski'den G.Saray itirafı!
        Zalewski'den G.Saray itirafı!
        Trump 4 yıl sonra Beyaz Saray'da
        Trump 4 yıl sonra Beyaz Saray'da
        Radikal bir karar aldı
        Radikal bir karar aldı
        Fenerbahçe'de sol bek harekatı!
        Fenerbahçe'de sol bek harekatı!
        Yasa dışı bahiste 6 kişiye yakalama kararı
        Yasa dışı bahiste 6 kişiye yakalama kararı
        Kasımpaşa'da Hakan Keleş dönemi!
        Kasımpaşa'da Hakan Keleş dönemi!
        "İyi geldik birbirimize"
        "İyi geldik birbirimize"
        Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu: 10 gün önce öldükleri ortaya çıktı
        Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu: 10 gün önce öldükleri ortaya çıktı
        Bitcoin 90.000 doları aştı
        Bitcoin 90.000 doları aştı
        Borsada yükseliş trendi başladı mı?
        Borsada yükseliş trendi başladı mı?
        Sağanak geliyor! Marmara'da 3 gün etkili olacak
        Sağanak geliyor! Marmara'da 3 gün etkili olacak
        13 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        13 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        "Konut satışında Avrupa 1.'liğini garantiledik"
        "Konut satışında Avrupa 1.'liğini garantiledik"
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?

        Benzer Haberler

        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Isparta'da konuştu:
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Isparta'da konuştu:
        Isparta'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
        Isparta'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Isparta'da
        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Isparta'da
        Oğlunun şehadetinden 2 ay sonra hayatını kaybetti
        Oğlunun şehadetinden 2 ay sonra hayatını kaybetti
        Isparta'da bir evin kazan dairesinde çıkan yangında hasar oluştu
        Isparta'da bir evin kazan dairesinde çıkan yangında hasar oluştu
        Isparta'da korulukta çıkan yangın söndürüldü
        Isparta'da korulukta çıkan yangın söndürüldü