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        Isparta'da safran ekim alanı devlet desteğiyle genişliyor

        BAHADIR ARICI - Isparta'nın Eğirdir ve Aksu ilçelerinde devlet desteğiyle tarımı yaygınlaştırılan safran, bölgede alternatif ürün olarak kadın çiftçilere ekmek kapısı oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 13:01 Güncelleme: 18.11.2024 - 14:09
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        Isparta'da safran ekim alanı devlet desteğiyle genişliyor
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        BAHADIR ARICI - Isparta'nın Eğirdir ve Aksu ilçelerinde devlet desteğiyle tarımı yaygınlaştırılan safran, bölgede alternatif ürün olarak kadın çiftçilere ekmek kapısı oluyor.

        Türkiye'nin 30'dan fazla ilinde yetiştirilen safranın Isparta'daki ekimine 2018'de başlandı. Kentte 250 metrekarede bir çiftçiyle deneme ekimine başlanan safranda üretim alanı, 6 yılda devlet desteğiyle 10 dekara ulaştı.

        Isparta Tarım ve Orman Müdürlüğünün verilerine göre, 10 dekarlık safran alanından yaklaşık 2 kilogram verim alınması bekleniyor.

        - Isparta'da safran yetiştiren çiftçilerin çoğu kadın

        Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli safran üretiminden sorumlu Ziraat Yüksek Mühendisi Kemal Yılmaz, AA muhabirine, kentte safran tarımının 2018'de kanser hastası bir çiftçi tarafından başlatıldığını söyledi.

        Eğirdir Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçede safran üretiminin artırılması için proje başlatıldığını dile getiren Yılmaz, bu projeyle bu yıl 10 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli 350 kilogram safran soğanı dağıtımı yapıldığını belirtti.

        Yılmaz, Isparta'da toplam 10 dekar arazide safran yetiştiren 20 çiftçiden 18'inin kadın olduğunu kaydederek, "Safran soğanı eylülün ilk günlerinde dikilir, ekimin sonlarında hasat başlar, mevsim şartlarına göre aralığa kadar hasat devam eder. Sürülmüş toprağa 20 santimetre arayla 10-15 santimetre derinliğinde açılan çukurlara safran soğanları yerleştirilip akabinde üzeri toprak ve gübrelerle örtülür. Sabah saatlerinde toplanmaya başlanan safran çiçeği öğleden sonra ise titizlikle ayıklanır. Kurutulan safranlar, cam kavanozda 3-4 yıl muhafaza edilip satılabilir." diye konuştu.

        Safranın, katma değeri yüksek bir bitki olduğundan gramının 350 liradan satıldığına işaret eden Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Baharat olarak tüketilmesinin yanında safranın çayı, lokumu, çorbası ve pilavı da yapılabiliyor ayrıca safran, kozmetik ve boya sanayisinde de kullanılıyor. Özellikle Fransa'da kozmetik sanayisinde kullanımı oldukça fazladır. Kendi ağırlığından 100 bin kat fazla suyu sarıya boyayabiliyor. Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığına safranı yaygınlaştırmak için yeni bir proje daha sunduk. Projemizin onaylanması durumunda ilimize 2,5 dekar daha safran ekim alanı ilave etmek istiyoruz. Böylelikle safran ekim alanımız 10 dekardan 12,5 dekara çıkacak."

        Eğirdir'in Gökçehöyük köyünde safran yetiştiren Güler Korkmaz da devlet desteğiyle arazisine bu yıl safran diktiğini, bitkinin kadınlar için gelir kaynağı olduğunu anlattı.

        Elif Korkmaz da bahçesindeki safranları hasat ettiklerini ifade ederek, "Bu yıl safran projesi kapsamında ekim yaptık. Çok şükür verim aldık. İnşallah daha da güzel olacak, ileride daha çok verimli olacak. Bizi bu projeyle destekleyen yetkililere teşekkür ederiz." dedi.

        Osman Korkmaz ise safran yetiştiriciliğine bu yıl başladığını ve üründen memnun olduğunu dile getirdi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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