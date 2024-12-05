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        Gönen'de kış ayında erik ağacı çiçek açtı

        Isparta'nın Gönen ilçesinde aralık ayı olmasına rağmen bir çiftçinin bahçesinde bulunan erik ağacı çiçek açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 16:11 Güncelleme: 05.12.2024 - 16:11
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        Gönen'de kış ayında erik ağacı çiçek açtı
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        Isparta'nın Gönen ilçesinde aralık ayı olmasına rağmen bir çiftçinin bahçesinde bulunan erik ağacı çiçek açtı.

        Ülkenin birçok bölgesinde kış mevsimi nedeniyle soğuk hava hakim olurken, Gönen'de çiftçi İbrahim Metin, bahçesindeki erik ağacının çiçek açtığını görünce şaşırdı.

        Metin, erik ağacının çiçek açmasının gündüzleri hava sıcaklıklarının artış göstermesinden ve besihane yakınında bulunmasıyla sıcak hava akımının ağaca yansımasından kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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