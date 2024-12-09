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        Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in Isparta'daki ailesine şehadet haberi verildi

        Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan UH/Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in ailesine acı haber ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 19:53 Güncelleme: 09.12.2024 - 20:21
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        Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in Isparta'daki ailesine şehadet haberi verildi
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        Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan UH/Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in ailesine acı haber ulaştırıldı.

        Şehit İpek'in şehadet haberi kentteki Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan eşi Elif İpek ve Nevşehir'den Isparta'ya gelen anne Sevgi ile baba İkram İpek'e ulaştırıldı.

        İpek'in yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.

        İpek'in cenazesinin Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Özyayla köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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