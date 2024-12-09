Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in Isparta'daki ailesine şehadet haberi verildi
Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan UH/Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in ailesine acı haber ulaştırıldı.
Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan UH/Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in ailesine acı haber ulaştırıldı.
Şehit İpek'in şehadet haberi kentteki Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan eşi Elif İpek ve Nevşehir'den Isparta'ya gelen anne Sevgi ile baba İkram İpek'e ulaştırıldı.
İpek'in yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.
İpek'in cenazesinin Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Özyayla köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
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