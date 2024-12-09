Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in Isparta'daki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit İpek'in şehadet haberi kentteki Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan eşi Elif İpek ve Nevşehir'den Isparta'ya gelen anne Sevgi ile baba İkram İpek'e ulaştırıldı.

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