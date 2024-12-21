Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Isparta'da ziyaretlerde bulundu

Ardından Isparta Valiliğini ziyaret eden Göktaş, Vali Abdullah Erin ile makamında bir süre görüştü.

Bakan Göktaş, helikopter kazasında şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ile Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Isparta'da bir dizi ziyarette bulundu.

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