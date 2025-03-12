Isparta'da devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde refüje çarparak devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde refüje çarparak devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.
Hamza Akpınar’ın (50) kullandığı 32 AFF 796 plakalı tır, Alıcıklar Mahallesi çevre yolu merkezinde refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Akpınar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan Akpınar, buradan Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
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