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        Isparta'da devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı

        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde refüje çarparak devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 23:50 Güncelleme: 12.03.2025 - 23:50
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        Isparta'da devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı
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        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde refüje çarparak devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.

        Hamza Akpınar’ın (50) kullandığı 32 AFF 796 plakalı tır, Alıcıklar Mahallesi çevre yolu merkezinde refüje çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü Akpınar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hayati tehlikesi bulunan Akpınar, buradan Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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