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        GÜNCELLEME - Isparta'da kediye tekme atan zanlı tutuklandı

        Isparta'da kediye tekme attığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 20:27 Güncelleme: 13.03.2025 - 20:27
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        GÜNCELLEME - Isparta'da kediye tekme atan zanlı tutuklandı
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        Isparta'da kediye tekme attığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında bir kedinin tekmelenmesine ilişkin görüntünün paylaşılması üzerine, emniyet ekiplerinin inceleme başlattığı belirtildi.

        Cumhuriyet savcılığının talimatıyla, kediye eziyet eden B.Y'nin yakalandığı bilgisi paylaşılan açıklamada, zanlı hakkında gerekli adli ve idari işlemlere başlandığı kaydedildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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