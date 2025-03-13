GÜNCELLEME - Isparta'da kediye tekme atan zanlı tutuklandı
Isparta'da kediye tekme attığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Isparta'da kediye tekme attığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında bir kedinin tekmelenmesine ilişkin görüntünün paylaşılması üzerine, emniyet ekiplerinin inceleme başlattığı belirtildi.
Cumhuriyet savcılığının talimatıyla, kediye eziyet eden B.Y'nin yakalandığı bilgisi paylaşılan açıklamada, zanlı hakkında gerekli adli ve idari işlemlere başlandığı kaydedildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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