Isparta'da 3 yılda 180 bin meyve fidanı dağıtıldı

Isparta Belediyesi tarafından son 3 yılda kentte 180 bin meyve fidanı dağıtıldı.

Belediye binası önünde gerçekleştirilen fidan dağıtımına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, dağıtılan fidanlarla Isparta'yı daha yeşil bir kent yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Isparta Belediyesi tarafından son 3 yılda kentte 180 bin meyve fidanı dağıtıldığını belirten Başdeğirmen, fidan dağıtım etkinliğini gelenekselleştireceklerini bildirdi.

Başdeğirmen, ata tohumlarından domates fidanlarını da yetiştirdiklerini ifade ederek, "3 bin 500 fidanı yetiştirmiş olduk. Vatandaşlarımıza 10'ar fidan dağıttık, kime verdiğimizi de not aldık. Bu fidanlardan yetişen domateslerden de tohum alarak 35 bine ulaşacağız. Çoğalttığımız ata tohumunu şehrimize yayarak vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlayacağız." diye konuştu.