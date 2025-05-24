Ziraat yüksek mühendisi 71 yaşında dördüncü üniversitesinden mezun oldu
Isparta'da yaşayan 71 yaşındaki ziraat yüksek mühendisi, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesini de tamamlayarak dördüncü üniversitesinden mezun oldu.
Isparta'da yaşayan 71 yaşındaki ziraat yüksek mühendisi, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesini de tamamlayarak dördüncü üniversitesinden mezun oldu.
Üniversite hayatına 1978 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile başlayan Hasan Hüseyin Akın, ziraat yüksek mühendisi olarak tarım sektöründe uzun yıllar görev yaptı.
Emekli olduktan sonra önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat Bölümü'nü ardından da aynı üniversitede İlahiyat Ön Lisans Programı'nı bitiren Akın, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı.
Akın, 4 yıllık eğitimi başarıyla tamamlayarak bu bölümden de mezun oldu.
Akın, mezuniyet töreninde gazetecilere, duygularını ve hedeflerini anlattı.
Mezun olduğu için hem sevindiğini hem üzüldüğünü belirten Akın, "1978 yılındaki o öğrencilik yıllarımı tekrar yaşıyorum. Yurt hayatını, okulda arkadaşlarla olan diyaloğumu, hocalarla olan ilişkimi yeniden yaşamak çok güzeldi. Şimdi bu arkadaşlardan ve hocalardan ayrılmanın hüznünü yaşıyorum." dedi.
Eğitim yolculuğuna yüksek lisansla devam etmeyi hedeflediğini dile getiren Akın, beşinci üniversite olarak işletme fakültesini bitirmek istediğini de söyledi.
Gençlere tavsiyede bulunan Akın, "Sabırla çalışsınlar, ümitsiz olmasınlar. Sabreden zafere ulaşır. Bazen korkuyorlar, pes ediyorlar ama çalışarak yapılmayacak hiçbir şey yoktur." diye konuştu.
Sınıf arkadaşları da Akın'ın azmini ve duruşunu örnek aldıklarını ifade etti.
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