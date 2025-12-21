Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Emekli emniyet müdürü ve oğlu çavdar sapıyla sanatsal eserler ortaya koyuyor

        YALÇIN ÇELEN - Isparta'da emekli Emniyet Müdürü Ömer Güneş ve oğlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Volkan Güneş, bu yıl 8. kez düzenlenen Kitap Fuarı'nda çavdar sapından ürettikleri özgün el sanatlarını sanatseverlerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 11:06 Güncelleme: 21.12.2025 - 11:06
        
        YALÇIN ÇELEN - Isparta'da emekli Emniyet Müdürü Ömer Güneş ve oğlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Volkan Güneş, bu yıl 8. kez düzenlenen Kitap Fuarı'nda çavdar sapından ürettikleri özgün el sanatlarını sanatseverlerle buluşturdu.

        Iğdır'ın ilk İl Emniyet Müdürü olarak uzun yıllar görev yapan Ömer Güneş, emekli olduğunda, hayatını ve birikimini sanatla buluşturdu.

        Görev yaptığı dönemde de içindeki sanat tutkusunu büyüten Güneş, çavdar sapından çeşitli figürler, portreler yaptı, aynı yöntemle hat sanatını yaşattı.

        Güneş'in bu hobisi, oğluna ve torununa da geçti. El emeği göz nuru, her tabloda farklı bir eser, farklı bir doku ortaya koyan Güneş, tüm eserlerinin ana maddesinde çavdar sapını kullandı.

        Ömer Güneş, çocukluğunda hobi olarak başladığı çavdarla olan yolculuğuna şimdi sayısız tablo ile devam ediyor.

        Güneş, Isparta İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan oğlu Volkan Güneş ile Isparta bu yıl 8. kez düzenlenen Kitap Fuarı'nda çavdar sapından yapılan el sanatı eserlerini sergiledi.

        Baba oğul, çavdar sapı ile ilmek ilmek oluşturdukları Atatürk portreleri, manzara resimleri, hayvan figürleri, manzara ve günlük yaşam kesitlerini tasvir ettikleri el emeği yüzlerce eseri sergilemenin gururunu yaşıyor.

        Güneş ailesinin mesleki tecrübeler ışığında Anadolu'nun kültürünü, yaşam tarzını, ortak geçmişlerini harmanladıkları sergiye ziyaretçiler de ilgi gösterdi.

        - "Kuşaktan kuşağa aktarılmasını istiyorum"

        Emekli Emniyet Müdürü Ömer Güneş, AA muhabirine, oğlunun emniyet müdür yardımcısı olarak görev yaptığı Isparta'da sergi açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Sergide oğlu ile yaptıkları eserlerin de olduğuna değinen Güneş, bunun gurur verici olduğunu dile getirdi.

        Iğdır'ın 1992'de il olması ile bu şehre emniyet müdürü olarak atandığını hatırlatan Güneş, bir taraftan görevini yaparken diğer taraftan da çavdar sapından eser ürettiği hobisini de geliştirdiğini ifade etti.

        Fırsat buldukça eser yapmayı sürdürdüğünü belirten Güneş, "Her babanın amacı kendisinden sonra gelecek nesillere bir eser bırakmaktır. Oğluma bu sanatı öğrettim şimdi ise torunuma da bu sanatı öğretmeye gayret ediyorum. Türkiye'de ve dünyada çavdar sapından bu ölçekte çalışma yapan birini bugüne kadar görmedim. Ufak çaplı çalışmalar yapanları duyuyorum ancak bu kadar geniş kapsamlı bir çalışmaya rastlamadım. Bu sanatın kuşaktan kuşağa aktarılmasını çok değerli buluyorum." ifadelerini kullandı.

        Iğdır'ın il olduğu 1992'de kente gelen 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e de çavdar sapından yaptığı portresini hediye ettiğini dile getiren Güneş, Demirel'in bu eseri çok beğenmesinin unutamayacağı bir anı olduğunu kaydetti.

        - "Babamın 30-40 yıllık eserleri var"

        İl Emniyet Müdür Yardımcısı Volkan Güneş de Polis Akademisinden 1999 yılında mezun olduktan sonra aynı zamanda meslek büyüğü olarak da gördüğü babasından bayrağı devraldığını belirtti.

        Babasının el sanatını yaşatmak istediklerini ifade eden Güneş, şöyle konuştu:

        "Isparta'da görev yaptığım süre boyunca önceliğimiz asayişi, huzuru ve güvenliği sağlamak. Bunun yanı sıra babamın yaptığı el sanatlarında da her zaman yanında olmaya çalışıyorum. Oğlum Yiğit Efe de dedesinden bu sanatı öğrendi. Babam görev yaptığı birçok ilde devlet büyüklerimizin resimlerini yaptı. Hat sanatı dualar, çeşitli figürler ve Atatürk portrelerinden oluşan birçok eseri var. Bu eserlerin bazıları 30-40 yıllık. Ben de hem evladı olarak büyürken hem de mesleğe başladıktan sonra ondan edindiğim tecrübe ve birikimle bu el sanatına verdiği önemi yaşatarak sürdürmeye çalıştım."

        Polislik mesleğini icra ederken sanatla olan bağlarını da koparmamaya çalıştıklarını anlatan Güneş, babası ile aynı sergide buluşmanın büyük bir onur ve gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

        Sanatı yaşatmak istediklerini belirten Güneş, "Faydalı işlere imza atmayı hedefliyoruz. Hem evladı hem de meslek büyüğü olarak onların emeklerini yaşatmak zorundayız. Bu emeklerin boşa gitmemesi gerekiyor. Bundan büyük bir gurur duyuyorum. Sergiyi birçok meslektaşımız, devlet büyüklerimiz ve Sayın Valimiz ziyaret etti. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen de geldi. Kendilerine de portrelerini takdim ettik." diye konuştu.

