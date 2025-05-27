Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da düzenlenen "9. Uygulamalı Tıbbi Sülük Yetiştiriciliği Eğitimi" tamamlandı

        Isparta'da düzenlenen 9. Uygulamalı Tıbbi Sülük Yetiştiriciliği Eğitimi'nde, tıbbi sülük biyolojisi, yetiştiriciliği, hastalık yönetimi ve ticari düzenlemelere ilişkin konular ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 13:17 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da düzenlenen "9. Uygulamalı Tıbbi Sülük Yetiştiriciliği Eğitimi" tamamlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Isparta'da düzenlenen 9. Uygulamalı Tıbbi Sülük Yetiştiriciliği Eğitimi'nde, tıbbi sülük biyolojisi, yetiştiriciliği, hastalık yönetimi ve ticari düzenlemelere ilişkin konular ele alındı.

        Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) bünyesindeki Tıbbi Sülük Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜLMER) ile Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen programda, teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

        Dört gün süren eğitim programında teorik sunumlar üniversitenin rektörlük kampüsünde, uygulamalı eğitimler ise SÜLMER laboratuvarlarında gerçekleştirildi.

        Programda Türkiye'nin 14 ilinden gelen 22 katılımcı, tıbbi sülük biyolojisi, yetiştiriciliği, hastalık yönetimi ve Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamındaki ticari düzenlemeler gibi konularda eğitim aldı.

        SÜLMER Müdürü ve Eğitim Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Ceylan, gazetecilere, tıbbi sülüklerin sağlık alanındaki önemine dikkati çekti.

        2014'te yürürlüğe giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği sayesinde tıbbi sülüklerin yasal tedavi aracı olarak kabul edildiğini belirten Ceylan, "Bu da beraberinde sülüklerin sadece Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsat almış çiftliklerden temin edilmesini zorunlu kıldı." dedi.

        Yönetmelik sonrası yetiştiriciliğe olan ilginin arttığını anlatan Ceylan, şunları kaydetti:

        "Biz de bu ihtiyaca yanıt vermek adına 2022'de eğitim programını başlattık. O günden bu yana 2 farklı ülkeden ve Türkiye'nin 40 şehrinden toplam 142 kursiyere sertifika verdik. Her biri kendi alanında önemli bilgiler edindi. Bu eğitimler sadece sağlık alanında değil, aynı zamanda biyoteknoloji ve tarımsal üretim boyutuyla da önemli istihdam ve gelir alanı yaratıyor. ISUBÜ olarak bu alandaki insan kaynağını bilimsel temellerle yetiştiriyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan Moskova'da
        Bakan Fidan Moskova'da
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!
        Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!
        Korner direğiyle saldırıda 5 ay hapis!
        Korner direğiyle saldırıda 5 ay hapis!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        İlhan Şeşen'e veda
        İlhan Şeşen'e veda
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı
        Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        10 yaşındaki oğlunun iliğiyle kanseri ikinci kez yendi
        10 yaşındaki oğlunun iliğiyle kanseri ikinci kez yendi
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        7 kere düş 8 kere kalk!
        7 kere düş 8 kere kalk!

        Benzer Haberler

        Isparta'da yangında zarar gören ev belediye ekiplerince onarılıyor
        Isparta'da yangında zarar gören ev belediye ekiplerince onarılıyor
        Isparta'da ormanlara giriş 15 Kasım'a kadar yasaklandı
        Isparta'da ormanlara giriş 15 Kasım'a kadar yasaklandı
        Yolcu otobüsü ile tur midibüsü çarpıştı: 28 yaralı (2)
        Yolcu otobüsü ile tur midibüsü çarpıştı: 28 yaralı (2)
        Yolcu otobüsü ile tur midibüsü çarpıştı: 28 yaralı- Yeniden
        Yolcu otobüsü ile tur midibüsü çarpıştı: 28 yaralı- Yeniden
        GÜNCELLEME - Isparta'da yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpıştığı kazada...
        GÜNCELLEME - Isparta'da yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpıştığı kazada...
        Isparta'da yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpıştığı kazada 27 kişi yaral...
        Isparta'da yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpıştığı kazada 27 kişi yaral...