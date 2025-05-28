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        Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gül takdim etti

        Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ankara'da düzenlenen 171. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gül takdim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 13:57 Güncelleme: 28.05.2025 - 13:57
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        Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gül takdim etti
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        Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ankara'da düzenlenen 171. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gül takdim etti.

        Başdeğirmen, ilin simgesi olan ve hasadına yeni başlanan gülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.

        Cumhurbaşkanı Rcep Tayyip Erdoğan, Isparta güllerini koklayarak memnuniyetini dile getirdi. Bu esnada Başdeğirmen, Erdoğan'a 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Gül Festivaline ilişkin bilgi verdi.

        Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından binlerce ziyaretçinin katılması beklenen festival, gül bahçe turları, konser, sergi ve çeşitli kültürel etkinliklerle üç gün sürecek.

        Başdeğirmen gazetecilere, Isparta gülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim ettiğini, Cuhurbaşkanı Erdoğan'ın Isparta halkına selamlarını ilettiğini söyledi.

        Başdeğirmen'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdimi sırasında AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul, Kadın Kolları Başkanı Dilek Gündüz ve Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Öz de eşlik etti.

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