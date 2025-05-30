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        Isparta'da "2025 Uluslararası Gül Festivali" başladı

        Isparta'da düzenlenen 2025 Uluslararası Gül Festivali'nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 20:20 Güncelleme: 30.05.2025 - 20:25
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        Isparta'da "2025 Uluslararası Gül Festivali" başladı
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        Isparta'da düzenlenen 2025 Uluslararası Gül Festivali'nin açılışı yapıldı.

        Festival Isparta Valisi Abdullah Erin ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

        Törenin ardından, Bulgaristan'dan bastonun içinde getirdiği gül fidanını dikerek Isparta'yı "gül bahçesine" dönüştüren Müftüzade Gülcü İsmail Efendi mezarı başında anıldı.

        Festival kapsamında ayrıca, kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Isparta Belediyesinden başlayan yürüyüş, Valilik binası önünde son buldu. Yürüyüşe, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kosova ve Bulgaristan'dan halk oyunları gösteri grupları katıldı.

        Yürüyüş sırasında festivali izlemeye gelen vatandaşların üzerine gül suyu serpildi ve gül çiçeği atıldı.

        Isparta Valisi Abdullah Erin, Valilik önündeki konuşmasında, gülün birçok isminin olduğunu söyledi.

        Gülün Allah'ın bahşettiği en güzel zirai bitkilerden biri olduğunu belirten Erin, "Ama en güzel ismi kainatın efendisinin alın teri olması nedeniyle Muhammed Aleyhisselamın gülü diye isimlendirilmesidir. Bu isimle ve kainatın efendisiyle özdeşleşen şehre ve şehrin insanlarına selam olsun. Bundan daha büyük bir sembol yoktur. Her şehrin bir markası, ismi var. Patent alarak çeşit çeşit isimlerle adlandırılan şehirler var ama kainatın efendisini timsali olan gülle isimlendirilen bir tane şehir var o da Ispartamız." diye konuştu.

        Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise amaçlarının Isparta'nın tanınırlığını artırarak çok daha bilinen bir il haline getirmek olduğunu ifade etti.

        Isparta'nın dünyada gül ile anılan, gülle sevilen bir şehir olduğunu vurgulayan Başdeğirmen, şunları kaydetti:

        "Nereye gitseniz gül dediğiniz zaman Isparta akla gelir. Ispartalıyız dediğiniz zaman da 'gül memleketinden mi geliyorsunuz?' derler. Biz bir gül memleketiyiz. Gülen yüzlerin, güler yüzlü insanların memleketiyiz. Üç gün önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a 'Sayın Cumhurbaşkanım, eğer Isparta'ya gelip, sabah ezanında güneş doğana kadar gül toplarsanız 1 yıl boyunca hiçbir stres, sıkıntı ve yorgunluk hissetmezsiniz, Isparta ve gül bahçeleri bir terapidir.' dedim. Bu güzel ürün dünyada en çok Isparta'da üretiliyor, Türkiye'de sadece bizde üretiliyor. Allah'ın bir vergisi, 1888'de 137 yıl önce Gülcü İsmail efendi, gül fidelerini Isparta'ya diktiği zaman belki de bir endemik bitki olduğu, Türkiye'de sadece Isparta'da olduğu, Isparta'nın dünyanın en iyi gül bahçeleri olacağı belki de düşünülememişti."

        Çeşitli sanatçıların da sahne alacağı ve etkinliklerin düzenleneceği festival, 1 Haziran'da sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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