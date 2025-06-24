Isparta'da mermer ocağında kafasına taş düşen işçi öldü
Isparta'nın Aksu İlçesinde bir mermer ocağında kafasına taş düşen işçi hayatını kaybetti.
Isparta'nın Aksu İlçesinde bir mermer ocağında kafasına taş düşen işçi hayatını kaybetti.
Öbektaş mevkisindeki bir mermer ocağında çalışan Recep P'nin kafasına taş düştü.
İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Recep P., Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Recep P., buradaki tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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