Isparta'da 112'ye gelen çağrıların yüzde 64'ü asılsız çıktı

Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan 145 bin 386 çağrıdan yüzde 64'ünün asılsız olduğu bildirildi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Ocak-1 Haziran döneminde yapılan çağrı istatistiklerini değerlendirdi.

Yapılan çağrıların önemini anlatan Ünal, "Merkezimize toplam 145 bin 386 çağrı geldi. Bu çağrıların yüzde 36'sı vakaya dönüşen asıl çağrılar, yüzde 64'ü asılsız çağrılar." dedi.

Geçen yılın aynı döneminde 154 bin 407 çağrı alındığına dikkati çeken Ünal, bu yıl 10 bin civarı bir düşüş yaşandığını söyledi.

Asılsız çağrı oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu dile getiren Ünal, "İhbarlarda soğukkanlı olmak önemli. Vatandaşlarımızdan olayın ne olduğunu net ve anlaşılır bir şekilde anlatmalarını istiyoruz. Açık adres vermeleri, eğer adresi bilmiyorlarsa çevredeki belirgin bir yapıyı tarif etmeleri ekiplerimizin hızlı ulaşması açısından kritik." diye konuştu.