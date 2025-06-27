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        Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde mezuniyet heyecanı

        Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde (ISUBÜ) 6 bin öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 23:36 Güncelleme: 27.06.2025 - 23:36
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        Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde mezuniyet heyecanı
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        Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde (ISUBÜ) 6 bin öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

        6 Mart Caddesi'nde toplanan protokol üyeleri ve öğrenciler, ellerindeki pankartlarla ve bando eşliğinde Atatürk Stadyumu'na yürüdü.

        Stadyumda yapılan törende öğrencilerin kortej geçişinin ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, törende yaptığı konuşmada, bugünün hayallerini gerçekleştirenlerin buluştuğu gün olduğunu söyledi.

        Mezuniyet töreninin ilgiye, emeğe, ahlaka inananların günü olduğunu belirten Çatal, "Yeni bir yolun başlangıcındayız. Bir üniversite vardı sabah sessizliğinde sessizce uyanan, bir şehir vardı gençliğiyle yeniden canlanan. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bir düşle başladı. Bu düşün sonucunda belli noktalara geldik. Yüksek Öğretim Kurumu tarafında yer alan üniversitelerin değerlendirildiği 2024 raporlarına göre 208 üniversite içerisinde yayın yapan öğretim üyesi oranında Türkiye’de 3. sırada yer aldık.” diye konuştu.

        Konuşmaların ardından mezuniyet andını okuyan öğrenciler, keplerini havaya fırlatarak müzik eşliğinde eğlendi.

        Törene Isparta Valisi Abdullah Erin, kurum müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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