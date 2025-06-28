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        Isparta'da traktör ile römork arasına sıkışan lise öğrencisi öldü

        Isparta'da staj yaptığı yerde traktör ile römork arasına sıkışan lise öğrencisi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 14:26 Güncelleme: 28.06.2025 - 14:26
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        Isparta'da traktör ile römork arasına sıkışan lise öğrencisi öldü
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        Isparta'da staj yaptığı yerde traktör ile römork arasına sıkışan lise öğrencisi hayatını kaybetti.

        Vatan Mahallesi'nde traktör bayisinde staj gören Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Turan Karabulut (16) römork aparatına müdahale ettiği sırada aracın hidroliği ile römork arasında sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Karabulut, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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