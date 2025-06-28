Isparta'da traktör ile römork arasına sıkışan lise öğrencisi öldü

Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Karabulut, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Vatan Mahallesi'nde traktör bayisinde staj gören Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Turan Karabulut (16) römork aparatına müdahale ettiği sırada aracın hidroliği ile römork arasında sıkıştı.

Isparta'da staj yaptığı yerde traktör ile römork arasına sıkışan lise öğrencisi hayatını kaybetti.

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