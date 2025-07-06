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        Isparta'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 23:21 Güncelleme: 06.07.2025 - 23:21
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        Isparta'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Eyüpler köyünde O.T'nin (69) kullandığı tarım aracı, kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, araçta bulunan Necla Turan (36) olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Sürücü O.T. ile araçtaki O.T. (6) yaralandı.

        Yaralılar, Isparta Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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