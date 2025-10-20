Habertürk
Habertürk
        Isparta Haberleri

        Isparta'da 194 kişi umreye uğurlandı

        Isparta'da umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek kafile yolcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 18:53 Güncelleme: 20.10.2025 - 18:53
        Özel bir firmayla gidecek 194 umreci için Terminal Camisi'nde uğurlama töreni düzenlendi.

        Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen burada yaptığı konuşmada, umreciler için yolların açık olmasını diledi.

        Umrecileri 20 gün sonra tekrar aynı coşkuyla karışlayacaklarını belirten Başdeğirmen, şunları kaydetti:

        "İnşallah oralarda bizleri de unutmayın. Bizlere de dua edin. Bu güzel memleketimizin çok güzel hizmetlere ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Rabbim daha güzel hizmetler yapabilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet versin hepimize. Tabi ki bu sizin dualarınızla olacak. İnşallah sizlerle 20 gün sonra burada sağlıkla kavuşmak için Rabbimize bizde buradan dua ediyoruz. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum" diye konuştu.

        Umreciler, konuşmaların ardından dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

