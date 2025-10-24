Isparta'da bazı köyler şap hastalığı nedeniyle karantinaya alındı

Ekipler bölgede tedbir alırken, hayvan giriş ve çıkışına geçici olarak izin verilmiyor.

Aksu Kaymakamlığı'nda yapılan açıklamaya göre, Koçular Köyü'nde şap hastalığının görülmesi üzerine Katip, Yakaafşar, Yaka, Elecik, Terziler, Karacahisar, Eldere ve Karağı köylerinde de karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

