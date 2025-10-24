Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da bazı köyler şap hastalığı nedeniyle karantinaya alındı

        Isparta'nın Aksu ilçesi, Koçular köyünde meydana gelen şap hastalığı nedeniyle dokuz köy karantinaya alındı.

        24.10.2025 - 15:41
        Aksu Kaymakamlığı'nda yapılan açıklamaya göre, Koçular Köyü'nde şap hastalığının görülmesi üzerine Katip, Yakaafşar, Yaka, Elecik, Terziler, Karacahisar, Eldere ve Karağı köylerinde de karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

        Ekipler bölgede tedbir alırken, hayvan giriş ve çıkışına geçici olarak izin verilmiyor.

