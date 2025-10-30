Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da kurtların saldırısında 4 küçükbaş hayvan telef oldu

        Isparta'nın Aksu ilçesinde kurtların saldırdığı sürüdeki 4 keçi telef oldu, 3 keçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 19:25 Güncelleme: 30.10.2025 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da kurtların saldırısında 4 küçükbaş hayvan telef oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Isparta'nın Aksu ilçesinde kurtların saldırdığı sürüdeki 4 keçi telef oldu, 3 keçi yaralandı.

        Karacahisar köyünde, İbrahim Demiralay'a ait ağıla giren kurt, küçükbaş hayvanlara saldırdı.

        Saldırı nedeniyle 4 keçi telef oldu, 3 keçi yaralandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Arkadaşlarını kandırdılar! İki kardeşten milyonlarca liralık vurgun!
        Arkadaşlarını kandırdılar! İki kardeşten milyonlarca liralık vurgun!
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti

        Benzer Haberler

        Okul başkanı Ahmet, seçim vaadini yerine getirip, milletvekilleri ile öğren...
        Okul başkanı Ahmet, seçim vaadini yerine getirip, milletvekilleri ile öğren...
        Mahallenin ilk kadın muhtarı, 16 yıldır mührü kaptırmadı
        Mahallenin ilk kadın muhtarı, 16 yıldır mührü kaptırmadı
        Ispartalı genç çiftçi tarlasına traktörle "Yaşasın Cumhuriyet" yazdı
        Ispartalı genç çiftçi tarlasına traktörle "Yaşasın Cumhuriyet" yazdı
        Isparta'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Isparta'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Isparta'da kedilerin pati ve kuyruklarının büyü için kesildiği iddialarına...
        Isparta'da kedilerin pati ve kuyruklarının büyü için kesildiği iddialarına...
        Isparta'da sonbahar renklerine bürünen Eğirdir Gölü havadan görüntülendi
        Isparta'da sonbahar renklerine bürünen Eğirdir Gölü havadan görüntülendi