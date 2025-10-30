Isparta'da kurtların saldırısında 4 küçükbaş hayvan telef oldu
Isparta'nın Aksu ilçesinde kurtların saldırdığı sürüdeki 4 keçi telef oldu, 3 keçi yaralandı.
Karacahisar köyünde, İbrahim Demiralay'a ait ağıla giren kurt, küçükbaş hayvanlara saldırdı.
Saldırı nedeniyle 4 keçi telef oldu, 3 keçi yaralandı.
