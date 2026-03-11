Canlı
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Haberleri

        Isparta'da el konulan 2 Arap tavşanı doğaya bırakıldı

        Isparta'da belgesiz satışı ve bulundurulması yasak olduğu için el konulan 2 Arap tavşanı, doğaya salındı.

        Giriş: 11.03.2026 - 10:38 Güncelleme:
        Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünden "Ve hikaye olması gerektiği gibi bitti" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kısa süre önce yasa dışı ticaretten kurtardığımız Arap tavşanları için bugün en özel gündü. Kafeslerin karanlığından, uçsuz bucaksız bozkırın özgürlüğüne uzanan bu yolculukta onlara eşlik ettik. Uzman ekiplerimizin titiz bakımı meyvesini verdi ve iki dostumuz da sağlıkla yuvalarına döndü. Onlar artık ait oldukları yerde, doğanın kalbindeler." ifadelerine yer verildi.

        Kentte 2 Mart'ta bir kişiye ait iki adreste yapılan aramalarda belgesiz satışı ve bulundurulması yasak olan 33 şeker planörü ile 2 Arap tavşanına el konulmuştu. Şeker planörleri, Antalya Doğal Yaşam Parkına teslim edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

