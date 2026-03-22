Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Haberleri

        Isparta'daki İncesu Kültür Müzesi köyün geçmişini geleceğe taşıyor

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı İncesu köyünde kurulan İncesu Kültür Müzesi, köyün geçmişini ve Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş geleneklerini gelecek nesillere aktarıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 12:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köylülerin evlerinden getirdiği eşyalarla oluşturulan müze, bulunduğu yol güzergahı sayesinde ziyaretçilerin de uğrak noktalarından biri haline geldi.

        İncesu köyünde 2012'de sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurulan müze, Türkiye'deki köy müzesi örneklerinin ilkleri arasında gösteriliyor. Müzede eski tarım aletleri, el dokuması hasırlar, yöresel kıyafetler ve geçmişte yaşamış köylülere ait fotoğraflar başta olmak üzere yüzlerce parça sergileniyor.

        İncesu Kültür Müzesi sorumlusu Bünyamin Seçme, AA muhabirine, müzede çok sayıda kültürel değerin yer aldığını söyledi.

        Müzedeki eser sayısının her geçen gün arttığını belirten Seçme, "İnsanlar evlerinde artık kullanmadıkları ya da kendilerinden sonra sahip çıkacak kimse olmadığı için 'kaybolup gitmesin' diyerek eşyalarını müzeye getirip bırakıyor. Sarıklar, üç etekler gibi yöresel kıyafetler ve köylülerimizin biriktirdiği eski fotoğrafların aralarında bulunduğu çok değerli hatıralar burada sergileniyor." dedi.

        Seçme, müzenin Türkiye'deki köy müzeleri arasında ilk örneklerden biri olduğunu ifade ederek, dışarıdan da ziyaretçilerin geldiğini dile getirdi.

        Köy nüfusunun kış aylarında 160-180 civarında olduğunu anlatan Seçme, yaz aylarında öğretmenler ve üniversite öğrencilerinin köye gelmesiyle nüfusun 500-600’e kadar çıktığını, festivallerde ise ziyaretçi sayısının binleri bulabildiğini kaydetti.

        Kültür müzelerinin geçmişle gelecek arasında köprü kurduğunu vurgulayan Seçme, "Müze sayesinde genç nesil ile yaşlı nesil bir araya geliyor. Buradaki ekipmanları özellikle gençlere ve çocuklara tanıtıyoruz. Kültürünü bilmeyen nesiller toplumdan kopabiliyor. Köy yaşamını özleyen birçok kişi buraya geldiğinde o özlemini bir nebze de olsa gideriyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        ABD'li gazeteci Carlson'dan bir 'İsrail' iddiası daha
        ABD'li gazeteci Carlson'dan bir 'İsrail' iddiası daha
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        Giresun'da korkunç kaza! 3 can kaybı var!
        Giresun'da korkunç kaza! 3 can kaybı var!
        "15 gol atarsam saat alacaklar!"
        "15 gol atarsam saat alacaklar!"
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Çoban kılığına giren katili tüccar kılığına giren polis yakaladı!
        Çoban kılığına giren katili tüccar kılığına giren polis yakaladı!
        Her şehirde yağış var! İşte bugün beklenen hava durumu
        Her şehirde yağış var! İşte bugün beklenen hava durumu
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        Benzer Haberler

        "Sakin şehir" Eğirdir bayramda uğrak noktalarından biri oldu
        "Sakin şehir" Eğirdir bayramda uğrak noktalarından biri oldu
        Isparta'da bir kişi, polis memuru olan kardeşini öldürdüğü iddiasıyla tutuk...
        Isparta'da bir kişi, polis memuru olan kardeşini öldürdüğü iddiasıyla tutuk...
        Cinayetle biten aile içi kavgayla ilgili polis kardeş tutuklandı Bayram izn...
        Cinayetle biten aile içi kavgayla ilgili polis kardeş tutuklandı Bayram izn...
        Antalya'da baba ile polis memuru oğlunun silahlı tartışması: 1 ölü, 1 yaral...
        Antalya'da baba ile polis memuru oğlunun silahlı tartışması: 1 ölü, 1 yaral...
        Aile içi tartışma faciayla bitti: 1 ölü, 1 yaralı Silahı başına dayayan pol...
        Aile içi tartışma faciayla bitti: 1 ölü, 1 yaralı Silahı başına dayayan pol...
        Isparta'da tarihi Ulu Cami, yeniden ibadete açıldı
        Isparta'da tarihi Ulu Cami, yeniden ibadete açıldı