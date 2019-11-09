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Isparta’da iyileştirilen kavşaklarla, yılda 1.5 milyon lira yakıt tasarrufu sağlanacak Isparta ...

İHA

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatıyla başlatılan kavşaklardaki adaların kaldırılması, orta refüjlerin daraltılmasıyla ciddi trafik akışı sağlandı. Eldeki verilere göre daha önce 30 saniyede 22 araç geçen Otogar Kavşağında, çalışmalar bitmemesine karşın bu rakam 36'ya ulaştı. Ayrıca her iyileştirilen kavşaktan yıllık 1,5 milyon liralık yakıt tasarrufu yapılabileceği hesaplandı.

Isparta’da iyileştirilen kavşaklarla, yılda 1.5 milyon lira yakıt tasarrufu sağlanacak Isparta belediyesinin düzenlemeleriyle trafik hızlandı, yakıt tasarrufu sağlandı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatıyla başlatılan kavşaklardaki adaların kaldırılması, orta refüjlerin daraltılmasıyla ciddi trafik akışı sağlandı. Eldeki verilere göre daha önce 30 saniyede 22 araç geçen Otogar Kavşağında, çalışmalar bitmemesine karşın bu rakam 36’ya ulaştı. Ayrıca her iyileştirilen kavşaktan yıllık 1,5 milyon liralık yakıt tasarrufu yapılabileceği hesaplandı.
Isparta Belediyesi şehir içi trafiğini rahatlatmaya yönelik ulaşım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir yandan SDÜISUBÜ ve Belediye arasında ortaklaşa sürdürülen Ulaşım Master Planına yönelik çalışmalar devam ederken, diğer taraftan da şehirde küçük dokunuşlarla büyük trafik akışı sağlanıyor.
Isparta Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ortaklaşa sürdürdüğü çalışmalar kapsamında öncelikle Mimar Sinan Caddesi’nde yol genişletmesi yaparak, caddeye bir şerit daha kazandırdı.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde devam eden kavşaklardaki adaların kaldırılması ve orta refüjlerin daraltılarak şerit kazandırılması noktasındaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Öncelikli olarak Bellona Kavşağında gerçekleştirilen çalışmalarla ışıklı kavşağın ortasında kalan ada kaldırılmış, refüjlerde daraltmaya gidilmişti. Bu çalışmayla birlikte kavşakta trafik akışı yüksek miktarda artış göstermişti.
Kavşaktaki adacık ortadan kaldırıldı
Bu çalışmaların ardından Ulaşım Hizmetleri Koordinesinde, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri otogar kavşağındaki çalışmalarında da son aşamaya geldi. Otogar kavşağının ortasında kalan adacık kaldırılırken, yine dört yönlü olarak orta refüjlerde de daraltmaya gidilerek, sağa ve sola dönüşlerde rahatlık elde edildi.
Aydoğdu: “Bir kavşak düzenlemesinde yıllık yakıttan yaklaşık 1,5 milyon lira vatandaşımızın, devletimizin cebinde kaldı”
Otogar Kavşağı ile birlikte bugüne kadar yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Isparta Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü İsmail Cemil Aydoğdu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.
Mimar Sinan Caddesi ve Bellona Kavşağında yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler veren Aydoğdu, “Bellona kavşağındaki çalışmanın sonucunda yüzde 40 oranında dönüşlerde iyileştirme sağlandı, ekonomiye de katkısı var. Bir kavşak düzenlemesinde yıllık yakıttan yaklaşık 1,5 milyon lira vatandaşımızın, devletimizin cebinde kaldı” dedi.
“Yüzde 40’lık bir iyileşme sağlandı”
Otogar Kavşağındaki çalışmalar kapsamında ortada kalan 80 metrekarelik bir adanın kaldırıldığını, cadde ortasındaki refüjlerde daraltmaların yapıldığını ve dönüşlerin rahatlatıldığını kaydeden Aydoğdu, “Elimizdeki verilere göre 30 saniyede geçen araç sayısı 2225 iken, şu anda henüz kavşak tamamlanmadığı halde 36 araç sayısını geçti. Bu da yüzde 40’lık bir iyileşme sağlandığını gösteriyor” görüşlerinde bulundu.
Ulaşım Hizmetleri Müdürü İsmail Cemil Aydoğdu, çalışmalar esnasında zaman zaman kavşaklarda araç trafiği geçişlerinde kesintiler yaşandığını ve bundan dolayı da araç sürücüleri ve vatandaşlardan özür dilediklerini, anlayış beklediklerini iletti.

ISPARTA

09 Kasım 2019 Cumartesi

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