Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor'un, 17 Kasım Pazar günü Kepez Belediyespor ile kendi saha ve seyircisi önündeki maç öncesinde taraftar ve esnaflar tarafından moral etkinlikleri düzenleniyor.

Hafta başından bu yana taraftarlar Isparta 32 Spor'un antrenmanı ziyaret ederken, esnaflar da takıma kahvaltı ve yemek vererek, “Yanındayız, sizlere güveniyoruz” mesajı verdi. Ispartalı genç İş Adamı Hasan Büyükçam ve Isparta 32 Spor Yöneticisi Mustafa Marulcu tarafından dün düzenlenen kahvaltıya teknik heyet ve futbolcular katıldı. Kahvaltı etkinliğiyle ilgili olarak Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Hasan Şengün, kafe işletmecileri ve personele teşekkür etti. Şengün, "Kazandıkça kent büyüklerinin ve Isparta halkının desteklerinin giderek artacağına inanıyorum. Duyarlı iş adamlarımıza da ilgi ve alakalarından dolayı teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

ISPARTA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:54

YATSI 19:13

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