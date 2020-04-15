Isparta'da, cezaevinden tahliyeler başladı

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<br>Ali ÇEVİKBAŞNurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete´de yayımlanıp, yürürlüğe girmesiyle Isparta E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliyelere başlandı.<br>TBMM Genel Kurulu´nda kabul edilen infaz düzenlemesi Resmi Gazete´de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, Isparta E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliyelere başlandı. Bu sabah polis ekipleri, cezaevi bölgesinde güvenlik önlemleri aldı. Cezaevi kapısında bekletilen yolcu otobüslerine, tahliye olanların bavullarını yerleştirmesinin ardından jandarma aracı eşliğinde tek tek hareket edildi. Yolcu otobüslerinde şoförün ve hükümlülerin sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı görüldü. Cezaevindeki tahliyelerin gün içinde devam edeceği belirtilirken, kaç kişinin tahliye edileceğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ-Nurettin ARKAN<br>2020-04-15 12:13:52<br>

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