Otomobildeki cinayetin zanlısı yakalandı (2)

<br>TUTUKLANDI<br>Isparta'da, park halindeki otomobilde ensesinden vurularak öldürülmüş halde bulunan Hasan Basri Daşdemir'in katil zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Kaya, sevk edildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN<br>2020-06-19 18:00:54<br>
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