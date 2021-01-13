Lavantaya olan talep fidan üretimini arttırdı Eğirdir Fidan Müdürlüğü 2021 için 1 milyon 200 bin lavanta fidanı üretimi hedefliyor Eğirdir Orman Fidanlık Müdürü Cumhur Gafar: “Kullanım özelliği açısından lavantaya olan talep artmış durumda” “KKTC’ye 50 bin lavanta fidanı gönderdik”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lavantaya olan talep fidan üretimini arttırdı Eğirdir Fidan Müdürlüğü 2021 için 1 milyon 200 bin lavanta fidanı üretimi hedefliyor Eğirdir Orman Fidanlık Müdürü Cumhur Gafar: “Kullanım özelliği açısından lavantaya olan talep artmış durumda” “KKTC’ye 50 bin lavanta fidanı gönderdik”

İHA

Lavantaya olan talep fidan üretimini arttırdı Eğirdir Fidan Müdürlüğü 2021 için 1 milyon 200 bin lavanta fidanı üretimi hedefliyor Eğirdir Orman Fidanlık Müdürü Cumhur Gafar: “Kullanım özelliği açısından lavantaya olan talep artmış durumda” “KKTC’ye 50 bin lavanta fidanı gönderdik”

Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde lavanta turizminin yaygınlaştırılmasıyla birlikte Türkiye’nin birçok kentinde lavanta bahçeleri oluşturuluyor. Bu durum lavanta fidan üretimine de yansıdı. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğü, 2020’de 841 bin lavanta fidanı üretirken, 2021 yılı hedefini 1 milyon 200 bin olarak belirledi.
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğü, 42 türde yıllık ortalama 7 milyon adet fidan üretimi gerçekleştiriyor. Sedir, ardıç, karaçam gibi türlerin yanı sıra fidanlıkta köylülere gelir getirici badem, lavanta, ceviz, kekik ve ıhlamur gibi türler de üretiliyor. Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğü 2020’de 6 milyon 500 bin fidan üretimi gerçekleştirirken, 2021 yılı için 8 milyon 377 bin fidan hedefi belirlendi.

Lavantaya olan talep arttı
Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünün ‘lavanta kokulu köy’ olarak tanınmasının ardından farklı illerde de lavanta bahçeleri oluşturulmaya başlandı. Bu durum lavanta fidanına olan talebi de arttırdı. Ayrıca lavanta ağaçlandırma ve erozyon kontrolünde de önemli bir yere sahip. Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğü de bu kapsamda bu yıl lavanta fidan üretimini 1 milyon 200 bin olarak belirledi.

“42 türde yıllık 7 milyon fidan üretiyoruz”
Eğirdir Orman Fidanlık Müdürü Cumhur Gafar, 1962 yılında kurulan fidanlık müdürlüğünde yıllık ortalama 42 türde 7 milyon fidan üretimi gerçekleştirildiğini belirtti. Gafar, “Üretimini yaptığımız en önemli fidan türlerimizi sedir, ardıç, karaçam ve diğer yapraklı türler oluşturuyor. Kurum ve özel sektörün talepleri doğrultusunda planlamalarımızı yaparak üretimlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Asli ağaç türlerimizden olan fidan türlerinin yanında gelir getirici tür kapsamında çalışmalarda kullanılacak olan badem, ceviz, lavanta, ıhlamur, kekik ve diğer türlerin fidan üretimi de yapılıyor. Bu fidanlar işletme müdürlüklerimizin dahilinde sahalara dikiliyor. Ardından da belli bir süre sonra köylülerimiz kendileri bakımlarını üstlenmek şartıyla bu fidanlardan faydalanmaktadırlar” dedi.

“KKTC’ye 50 bin lavanta fidanı gönderdik”
2020 yılı için planlanan 6 milyon 500 bin fidan üretiminin tamamlandığını kaydeden Gafar, “2021 yılında da 8 milyon 377 bin fidan üretimini hedefliyoruz. Ürettiğimiz fidanları ülkemizin değişik bölgelerine, özellikle de iç Anadolu ve Doğ Anadolu bölgesine gönderiyoruz. Ayrıca yurtdışına da fidan gönderimi yapıyoruz. Bu bağlamda genel müdürlüğümüzün talimatları doğrultusunda 2020’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 50 bin lavanta fidanı gönderdik” dedi.

“2021 yılında 1 milyon 200 bin lavanta fidanı üretmeyi planlıyoruz”
Cumhur Gafar, lavanta üretimini ilk kez 2015 yılında 60 bin fidanla gerçekleştirdiklerini belirterek, bu yönde artan taleplerin fidan üretimine de yansıdığını söyledi. 2020 yılında 841 bin lavanta fidanı ürettiklerine değinen Gafar, “2021 yılı için 1 milyon 200 bin lavanta fidanı üretimini programımıza aldık. Özellikle ağaçlandırma, erozyon kontrolü sahalarında kullanılmak üzere lavanta fidanı talebimiz oldukça fazla. Ayrıca bal ormanı projelerinde kullanılan ve çiçeği uzun süre değerli bir şekilde sahalarda bulunan lavanta bitkisinin de talebi oldukça artmış durumdadır” diye konuştu.

“8 milyon 315 bin ardıç fidanı ürettik”
Öte yandan 2004 yılından bu yana ardı. Fidanı ürettiklerine değinen Eğirdir Orman Fidanlık Müdürü Cumhur Gafar, “İlk kez 2004’te çimlenme engelinin giderilmesiyle 3 tür ardıç fidanı üretimine başlamıştık. O dönemde 12 bin fidan üretilmişti. 2020 yılına kadar da toplamda 8 milyon 315 bin ardıç fidanı fidanlığımızda üretildi” dedi.
Gafar, ardıç odununun kolayca işlenebilir olduğunu, bu sayede de mobilya sanayinde, saz ve ut yapımında, dayanıklı olmasından dolayı ise yeraltı inşaat çalışmaları ile tren yolu traveslerinin yapımında kullanıldığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaldığı apart dairede başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kaldığı apart dairede başına poşet geçirilmiş halde ...
Isparta’da bir kişi başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu
YEREL HABERLER Isparta’da bir kişi başına poşet geçirilmiş halde ölü ...
Demir kapının üzerinden atlayıp evden ayrılan alzheimer hastası yaşlı adam dağlık alanda bulundu
YEREL HABERLER Demir kapının üzerinden atlayıp evden ayrılan ...
Kayıp Alzheimer hastası dağlık alanda bulundu
YEREL HABERLER Kayıp Alzheimer hastası dağlık alanda bulundu
Isparta 32 Spor’dan profesyonel atak
YEREL HABERLER Isparta 32 Spor’dan profesyonel atak
Isparta için fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Isparta için fırtına uyarısı
Isparta’da 50 yıldır yayın hayatını sürdürüyor
YEREL HABERLER Isparta’da 50 yıldır yayın hayatını sürdürüyor
Isparta’da elma üretimi rekor kırdı, kentte bu sezon 900 bin ton elma üretildi İl Tarım ve Orman Müdürü Eyup Adıgüzel: “Isparta’nın elma üretim payının yüzde 25’in üzerinde olacağını tahmin ediyoruz” “Elma ihracatımız 14 bin tondan 47 bin tona çıktı”
YEREL HABERLER Isparta’da elma üretimi rekor kırdı, kentte bu sezon ...
Çifte cinayet suçlamasından beraat etti; 'Öldüklerine inanmıyorum' dedi
YEREL HABERLER Çifte cinayet suçlamasından beraat etti; 'Öldüklerine ...
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen: “Hizmet için göreve talip olduk, oy verdi, vermedi yorumunu yapmak bize düşmez”
YEREL HABERLER Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen: “Hizmet için ...
Aynı yöne seyir halindeki kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Çarpışan 2 araç takla atarak ters döndü
YEREL HABERLER Aynı yöne seyir halindeki kamyonet ile otomobil ...
Kumar baskınında yakalanan 26 kişiye 115 bin 300 lira para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Kumar baskınında yakalanan 26 kişiye 115 bin 300 lira ...