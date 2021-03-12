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Hayatını kaybeden doktorun adı, çalıştığı hastanede yaşayacak

DHA

Hayatını kaybeden doktorun adı, çalıştığı hastanede yaşayacak


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA Şehir Hastanesi'nde geçen yıl aralık ayında koronavirüse yakalanan ve son testi negatif çıktıktan sonra rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Radyoloji Uzmanı Dr. Serdal Gül'ün (50) adı, çalıştığı hastanenin radyoloji ünitesine verildi.
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında başta koronavirüs salgınıyla mücadele olmak üzere toplum sağlığını korumak amacıyla canla başla çalışan sağlık çalışanlarıyla Isparta Şehir Hastanesi'nde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Vali Seymenoğlu, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ederek anlamlı bir de açılış gerçekleştirdi.
ADI, ÜNİTEYE VERİLDİ
Geçen yıl aralık ayında hayatını kaybeden Isparta Şehir Hastanesi Radyoloji Uzmanı Dr. Serdal Gül'ün adı, görev yaptığı bölümde yaşatılacak. Vali Seymenoğlu, Uzman Dr. Serdal Gül'ün eşi Fulya Gül ile birlikte 'Uzman Dr. Serdal Gül Radyoloji Ünitesi'nin açılışını yaptı. 23 yıl boyunca Isparta Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi'nde görev yapan Dr. Gül için eşi Fulya Gül'e yeniden taziyelerini ileten Vali Seymenoğlu, sağlık çalışanlarının sadece salgın döneminde değil, her dönemde insanların sağlığı için fedakarca görev yaptıklarını dile getirdi. Seymenoğlu, "Serdar Hocamıza Allah gani gani rahmet eylesin. Onun ismini, hatırasını yaşatabilmek için Sağlık İl Müdürlüğümüz ve baştabipliğimiz sizlerin de onayı dahilinde radyoloji bölümüne ismini vermişler, biz de sizlerle birlik olabilmek adına koşa koşa geldik. Benim için de büyük bir onur olacak. Bu vesileyle Serdar Beye Allah'tan rahmet diliyorum, sizlere sabırlar diliyorum. Bu duygularla tüm şehir hastanesi personeline çok çok teşekkür ediyorum. Tüm sağlık camiasının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.
Açılışın ardından Vali Seymenoğlu, Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ferudun Ruşen Keskin'e sağlık çalışanları adına Türk bayrağı şilti takdim etti. Vali Seymenoğlu, ayrıca 37 yıl Isparta'ya hizmet ederek emekli olan Psikiyatrist Dr. Hasan Hüseyin Balcı'ya teşekkür plaketi takdim ederek, emeklilik hayatında sağlık ve mutluluk diledi.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2021-03-12 15:22:14

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