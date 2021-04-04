Isparta’da 2 köy karantinaya alındı

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Çamharman ve Gelendost ilçesine bağlı Köke köyleri Covid19 vakalarının artması nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Yalvaç İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “İlçemiz Çamharman Köyünde ikamet eden vatandaşlarımızda yapılan Covid 19 testlerinde pozitif vaka sayılarının artması nedeniyle enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. maddesi gereğince Çamharman köyünün 3 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 15.30 itibariyle 10 gün boyunca karantina altına alınmasına ve Çamharman ilkokulu öğrencileri ile köyden ilçe merkezimize gelen öğrenciler için uzaktan eğitime geçilmesine karar verilmiştir” denildi.

Gelendost ilçesine bağlı Köke köyünde de giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerinin kontrolünde yapılıyor.

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