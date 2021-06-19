IspartaBurdur arasındaki dostluk yolu şantiyesinde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yol tamamlandığında iki güzide şehrin arasındaki mesafenin 21 kilometreden 14 kilometreye düşeceğini belirtti. Bakan Karaismailoğlu, yolun bu yıl tamamlanacağını açıkladı.

Isparta’yı ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Isparta Burdur arasındaki Dostluk yolunda incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından yol inşaat şantiyesinde açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, ticaretin, bölgesel kalkınmanın ve istihdamın millete kazandıracağı refahın dostlukları da perçinlemesinin en büyük temennileri olduğunu söyledi.



“19 yılda Türkiye’nin yollarını en üst seviyeye çıkardık”

Ülke genelindeki yatırımlardan Isparta ve Burdur’un da hak ettikleri payı aldığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, AK Parti hükümetleri döneminde ulaşım ve haberleşme yatırımları alanında Isparta’ya milyar 325 milyon liranın üzerinde harcama yapılırken, Burdur’a da 2 milyar 871 milyonun üzerinde yatırım yaptıklarını ifade etti. Isparta’da bölünmüş yol uzunluğunu 226 kilometreye çıkardıklarını belirten Karaismailoğlu, “Isparta’da yapımı devam eden 4 karayolu projesinde çalışmalar devam ediyor. Burdur’da bölünmüş yol uzunluğunu 265 kilometreye çıkardık. İl genelinde hâlen devam etmekte olan 6 karayolu projesinde çalışmalar devam ediyor. Milletimizin konforunu, güvenli yolculuğunu düşünerek 19 yılda Türkiye’nin yollarını en üst seviyelere getirdiğimiz ortada” diye konuştu.



“Toplamda 25 milyon 704 bin lira tasarruf olacak”

IspartaBurdur Dostluk yolunun iki güzide şehir arasındaki 21 kilometrelik mesafeyi 14 kilometreye indireceğini belirten Bakan Karaismailoğlu, “Projemizde, askeriye trompet tipinde köprülü kavşak ve 236 m uzunluğunda 1 adet viyadük ile birlikte yolumuz bölünmüş yol standardında olacak. Bu yıl tamamlayacağımız IspartaBurdur Dostluk yolumuzun hizmete girmesiyle birlikte, sağlanacak tasarruf, zamandan yıllık 17 milyon lira, akaryakıttan da 8,6 milyon lira olmak üzere, toplamda 25 milyon 704 bin lira olacak” dedi.



“Isparta’ya ne yapsak yeridir ve gereklidir”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “Kadim medeniyet mirası ve Anadolu’nun Akdeniz Bölgesine açılan kapısı Isparta’ya ne yapsak yeridir ve gereklidir. Bunun yanında İstiklal Marşımızın yazarı Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un milletvekili olduğu, Kuvayı Millîye’nin güzel örneklerinin sergilendiği Burdur ilimiz de ulaşım ve iletişim yatırımlardan hak ettiği payı almaya devam edeceklerdir.



“Yollar bölgelerin kalkınmalarına ciddi katkılar sağlıyor”

Hükûmetlerimiz döneminde hizmete açtığımız bölünmüş yollar ve otoyollarımız, yapıldıkları bölgelerin üretim, istihdam, ticaret, sanat ve kültürel yönden kalkınmalarına ciddi katkılar sağlamaktadır. Ham madde ile emeğin, üretimle ticaretin artı değerleri, hep yaptığımız yollardan geçmektedir.



“Hizmet kervanımız devam ediyor”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, günübirlik kısır tartışmaları bırakıp, tüm ilgi, bilgi ve gayretimizi ülkemizin kalkınmasına yoğunlaştırdık. Lojistik bir süper güç olmak, memleketin her karış toprağını dünyayla bağlamak, eksiksiz bir ulaşım ve haberleşme altyapısı kurmak için gecegündüz alın teri döküyoruz. Dostluk yolumuzla, iki kardeş şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel bağları daha da perçinlenecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki, hizmet kervanımız sizlerin desteği ile yoluna devam ediyor.”

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