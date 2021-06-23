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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta Valisi Seymenoğlu’ndan ‘pat pat’ uyarısı

İHA

Isparta Valisi Seymenoğlu’ndan ‘pat pat’ uyarısı

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Uluborlu ilçesinde muhtarlarla yaptığı toplantıda köylerde pat pat diye tabir edilen tescilsiz tarım araçlarının bilinçsiz kullanımının kazalara davetiye çıkardığını belirterek, kolluk kuvvetlerinin bu konuda gerekli idari işlemi yapacağını söyledi.
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Uluborlu ilçesini ziyaret etti. İlçede ilk olarak Kızılay Mobil kan bağış tırını ziyaret eden Vali Seymenoğlu, Ardından Uluborlu Kaymakamlığı’ndaki kamu kurumlarında incelemelerde bulunarak, görev yapan personel ve vatandaşlar ile bir süre sohbet etti. Kaymakam Zikrullah Erdoğan’ı da ziyaret eden Vali Seymenoğlu, Uluborlu ile ilgili brifing aldı.
Vali Ömer Seymenoğlu ardından Uluborlu ilçesinde görev yapan mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı yaparak, önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda Kaymakam Erdoğan, Uluborlu Belediye Başkanı Mehmet Aziz Tuna, İl Genel Meclisi üyeleri ile ilgili daire müdürleri de hazır bulundu.
“Kolluk kuvvetleri gerekli idari işlemleri yapacak”
Toplantıda konuşan Vali Seymenoğlu, köylerde ‘pat pat’ diye tabir edilen tescilsiz tarım araçlarının bilinçsiz kullanım ile kazalara davetiye çıkarıldığını belirtti. Bu araçların dışında kullanımının tehlike arz ettiğini belirten Seymenoğlu, bu tür durumlarda kolluk kuvvetlerinin gerekli idari işlemi yapacağını kaydetti. Traktörlerin ışıklandırma ve ikaz sisteminin tam olmasına dikkat edilmesini isteyen Vali Seymenoğlu, traktör kasalarına takılacak reflektör konusunda muhtarların da duyarlı olmasını istedi. Seymenoğlu, reflektörün hem sürücülerin hem de yolda seyahat eden diğer sürücülerin güvenliği açısından da önemli olduğunu söyledi.
Toplantı sonunda muhtarlar da söz alarak talep ve önerilerini Vali Seymenoğlu’na ilettiler.

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